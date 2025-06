Ormeggio gratis di piccoli natanti per i bacolesi

Un'iniziativa che fa navigare il cuore della comunità: l'amministrazione di Bacoli, guidata da Josy Della Ragione, ha deciso di rendere gratuito l’ormeggio per i piccoli natanti dei cittadini. Un gesto di solidarietà e supporto, che permette a 200 bacolesi di risparmiare oltre 15.000 euro. A breve saranno pubblicati tutti i dettagli, un passo importante verso una gestione più sostenibile e vicina alle esigenze della comunità.

