Orgoglio Amaranto celebra 15 anni con una cena allo stadio di Arezzo

Orgoglio Amaranto celebra un traguardo importante: 15 anni di passione e impegno a favore del calcio aretino. Per festeggiare questo straordinario risultato, il prossimo giovedì 26 giugno si terrà una cena speciale allo stadio di Arezzo, un evento promosso dal comitato fondato nel 2010 da tifosi devoti. Un’occasione unica per rivivere i momenti più belli e rafforzare il legame tra la community e la squadra. La serata promette emozioni e ricordi indimenticabili.

Una cena allo stadio per festeggiare i quindici anni di attività . Questa l’iniziativa promossa da Orgoglio Amaranto (nella foto il presidente Daniele Farsetti) per giovedì 26 giugno, data di nascita del comitato che rappresenta i tifosi del Cavallino. Era il 2010, infatti, quando Orgoglio Amaranto prese vita per garantire la prosecuzione dell’attività calcistica dell’ Arezzo a seguito della mancata iscrizione in Lega Pro dell’Arezzo dell’allora presidente Mancini. Quindici anni dopo, il comitato ha ancora una percentuale delle quote sociali dell’Arezzo, il che ne fa una tra le più longeve esperienze di partecipazione popolare nel panorama calcistico italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Orgoglio Amaranto celebra 15 anni con una cena allo stadio di Arezzo

In questa notizia si parla di: Orgoglio Amaranto Anni Arezzo

Orgoglio Amaranto: Assemblea Soci per Discussione Assetto Societario Ss Arezzo - L'associazione Orgoglio Amaranto ha convocato un'assemblea dei soci per giovedì alle 21:15, focalizzandosi sull'assetto societario della SS Arezzo.

Orgoglio Amaranto celebra 15 anni con una cena allo stadio di Arezzo - Quindici anni dopo, il comitato ha ancora una percentuale delle quote sociali dell’Arezzo, il che ne fa una tra le più longeve esperienze di partecipazione popolare nel panorama calcistico italiano. Secondo lanazione.it

Orgoglio Amaranto festeggia i primi 15 anni di attività. L'evento - Cena di gala allo stadio per il comitato, nato il 26 giugno 2010 dopo la mancata iscrizione e la messa in liquidazione della vecchia Ac Arezzo ... Riporta arezzonotizie.it

Orgoglio Amaranto compie 15 anni. Gli eventi per festeggiare il compleanno - Lo scorso giovedì 22 maggio si è tenuta l’assemblea dei soci di Orgoglio Amaranto nella sede del comitato in curva sud. Trae un bilancio per il Corriere il Presidente Daniele Farsetti, che anticipa du ... Si legge su corrierediarezzo.it

L'oro amaranto, gli anni '80 dell'Arezzo calcio rivivono per beneficenza