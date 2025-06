Organizzatori corteo oltre 300 mila in piazza per Gaza

Oltre 300 mila persone hanno riempito le strade di Roma, unendosi in un grande corteo per Gaza promosso da Pd, M5s e Avs. La manifestazione, partendo da Piazza Vittorio e arrivata a Piazza San Giovanni, testimonia il forte sostegno e l’urgenza di sensibilizzare l’opinione pubblica su questa crisi. Un movimento di solidarietà che si fa sentire, perché ogni voce conta in questa battaglia per i diritti umani.

"Sono oltre 300 mila" le persone che partecipano a Roma alla manifestazione per Gaza promossa da Pd, M5s, Avs. Lo riferiscono gli organizzatori dal palco. Il corteo è partito da Piazza Vittorio ed è arrivato a piazza san Giovanni dove sono in corso gli interventi dal palco.

