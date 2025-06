Ordine d’arrivo MotoGP Sprint Race GP Aragon 2025 | uno-due di Marc e Alex Marquez Bagnaia affonda

ordine d’arrivo MotoGP Sprint Race GP Aragon 2025: uno, due di Marc e Alex Marquez, con Bagnaia che affonda. La spettacolare Sprint di Aragon, quinto appuntamento del Mondiale 2025, ha regalato emozioni intense e sorprese inattese. Dopo undici giri di pura sfida tecnica, i protagonisti hanno dato il massimo su uno dei tracciati più impegnativi. Con un risultato che ridisegna la classifica generale, lo spettacolo è stato assicurato fino all’ultimo metro.

Calato il sipario sulla Sprint Race di Aragon, tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. I piloti hanno dovuto affrontare undici giri particolarmente probanti, su uno dei tracciati più tecnici dell’intero calendario. Non facile riuscire a trovare il massimo, anche in relazione al degrado delle gomme, vista la necessità di avere una performance costante nel corso delle tornate previste. Il grande favorito della vigilia era Marc Marquez. Lo spagnolo, in sella alla Ducati ufficiale, aveva mostrato un passo invidiabile nel corso delle prove libere. Una facilità nell’inanellare giri velocissimi che aveva già dal venerdì fatto pendere la bilancia dalla parte del leader del campionato. 🔗 Leggi su Oasport.it