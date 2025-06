Orari referendum 2025 | quando aprono e chiudono i seggi

Sei pronto a partecipare al grande momento di democrazia? Il referendum 2025 si avvicina e, con cinque quesiti che spaziano dal mondo del lavoro all'accesso alla cittadinanza, ogni voto conta. Ricorda, domenica 8 e lunedì 9 giugno i seggi saranno aperti per esprimere la tua opinione: scopri gli orari e partecipa attivamente al futuro del nostro Paese.

Roma, 7 giugno 2025 – Chiamata alle urne per gli italiani: domenica 8 e lunedì  9 giugno si vota per il referendum 2025, meglio sarebbe dire per ‘i’ referendum. Sono infatti cinque i quesiti proposti agli elettori, cinque domande a cui viene chiesto di rispondere SI’ o NO, quattro riguardano il mondo del lavoro, una l’accesso alla cittadinanza italiana. Si tratta di referendum abrogativi: all’elettore viene infatti chiesto se voglia o meno abrogare (eliminare) una determinata norma, con l’effetto di ripristinare lo status quo legislativo precedente all’introduzione della norma stessa. Prima di dettagliare il contenuto dei quesiti, ecco alcune informazioni di servizio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net