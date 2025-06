Ora Nordio vuole rivedere i codici

Il ministro Nordio annuncia una rivoluzione nei codici: una riforma del procedimento penale pronta a riscoprire i principi liberali di Giuliano Vassalli, figura simbolo della Resistenza e garante di uno Stato di diritto più equo. Un passo deciso che potrebbe cambiare profondamente il volto della giustizia italiana, restituendo al cittadino quei diritti e quelle libertà troppo spesso messi in discussione. La sfida è lanciata: avanti tutta verso un sistema più giusto e trasparente.

«La riforma del codice di procedura penale è allo studio, e mira a ripristinare i principi liberali voluti da Giuliano Vassalli, eroe delle Resistenza e non sospetto di autoritarismi, il . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Ora Nordio vuole rivedere i codici

Carlo Nordio: "I rave sono finiti. Ora voglio rivedere il codice di procedura penale" Partecipa alla discussione

Carlo Nordio: "I rave sono finiti. Ora voglio rivedere il codice di procedura penale" - In un'intervista alla Stampa, il ministro della Giustizia ?rilancia la separazione delle carriere: "Vederci un intento punitivo è ... huffingtonpost.it scrive

Il ministro della giustizia Carlo Nordio annuncia una nuova riforma del codice penale in arrivo - Il ministro Carlo Nordio annuncia una seconda fase di riforme del codice di procedura penale per ripristinare i principi liberali di Giuliano Vassalli, con attenzione alla separazione delle carriere e ... Da gaeta.it

Intercettazioni, come funzionano adesso e come il centrodestra punta a cambiarle - Nordio vuole le intercettazioni solo per mafia e terrorismo? Vediamo che cosa accadrebbe nei codici se dovesse passare la sua linea. Partendo dalla principale contraddizione. Nella prima legge ... repubblica.it scrive

Governo, Nordio: Subito riforma per rendere la giustizia più rapida