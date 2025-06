Ora Musk si fa il suo partito Ecco come si chiamerà

Elon Musk annuncia la nascita di un nuovo partito, svelando i risultati di un sondaggio che vede il popolo chiedere cambiamenti politici. Il miliardario su X si lancia in questa sfida, mentre Bannon non perde occasione per criticare e chiedere indagini sui dati di Musk. È un momento di grande fermento politico: scopriamo come si svilupperà questa rivoluzione.

Elon Musk sogna in grande dopo la rottura con Trump: «Fondo un nuovo partito». L’alternativa? «Impeachment e JD Vance presidente» - Elon Musk, fresco di rottura con Donald Trump, si lancia in un audace progetto politico: fondare un nuovo partito che rappresenti l’80% della popolazione americana nel centro.