Opportuno ricondurre i fatti alla verità storica | Latella sulla riqualificazione dell' aeroporto dello Stretto

In un contesto di grande fermento per lo sviluppo locale, è fondamentale ricondurre i fatti alla verità storica. Giovanni Latella, esponente di Italia Viva e delegato al turismo del Comune di Reggio Calabria, sottolinea il ruolo cruciale dell’amministrazione nel preservare e valorizzare l’aeroporto dello Stretto. Con un’importante operazione di riqualificazione alle porte, si apre una nuova speranza per il rilancio della mobilità e del turismo nella regione, dimostrando che…

Il consigliere di Italia Viva Giovanni Latella, delegato al turismo del Comune di Reggio Calabria, rivendica il contributo dell'amministrazione comunale che è riuscito a scongiurare la chiusura dello scalo reggino che oggi si prepara a un importante piano di riqualificazione. "Non c’è alcun. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - "Opportuno ricondurre i fatti alla verità storica": Latella sulla riqualificazione dell'aeroporto dello Stretto

