Operazione ' Assedio' contro la mafia a Aprilia e Latina sorveglianza speciale per due criminali | il blitz

Un’imponente operazione di assedio contro la criminalità organizzata scuote Aprilia e Latina, con un blitz che mira a rafforzare la sicurezza pubblica. Due indagati per mafia sono ora sotto sorveglianza speciale, simbolo della ferma volontà delle forze dell’ordine di combattere la delinquenza. Questa azione decisa testimonia l’impegno concreto contro le radici profonde della criminalità, proteggendo cittadini e territori.

Due indagati per mafia a Latina sottoposti a sorveglianza speciale per garantire la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Operazione 'Assedio' contro la mafia a Aprilia e Latina, sorveglianza speciale per due criminali: il blitz

In questa notizia si parla di: Mafia Latina Sorveglianza Speciale

Operazione 'Assedio' contro la mafia a Aprilia e Latina, sorveglianza speciale per due criminali: il blitz - Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione “Assedio” ha portato all’arresto di numerosi esponenti criminali a Aprilia. I due indagati sono sospettati di essere ai vertici ... Come scrive virgilio.it

Mafia a Latina, scattano due sorveglianze speciali - La Polizia di Stato di Latina, nell’ambito della costante attività di monitoraggio dei soggetti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha ... Scrive h24notizie.com

Ai vertici del clan criminale di Aprilia: per due indagati di "Assedio" scatta la sorveglianza speciale - La misura ha colpito due uomini arrestati nel corso dell'operazione dei carabinieri dello scorso luglio. I provvedimenti richiesti dal questore Fausto Vinci ... Si legge su latinatoday.it