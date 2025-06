Onori e medaglie l’anniversario dell’Arma La cerimonia solenne e i militari premiati

In occasione del 211° anniversario dell'Arma dei Carabinieri, Arezzo ha celebrato con una cerimonia solenne, premiando i militari che si sono distinti nel servizio e ricordando gli onori e le medaglie che testimoniano il loro impegno. Recenti operazioni, come l’arresto di tre persone per tentata rapina e altri provvedimenti contro un sodalizio criminale dedito ai furti d’oro, sottolineano il valore e la professionalità delle forze dell’ordine. La giornata si conclude con un sincero "compiacimento" ai militari protagonisti di questa importante attività.

AREZZO Tre arresti per tentata rapina e 11 provvedimenti restrittivi. Un’operazione che ha portato a disarticolare un sodalizio criminale ben strutturato, dedito alla commissione una serie di delitti contro il patrimonio ai danni di ditte orafe della provincia di Arezzo. Per questo giovedì, in occasione del 211esimo anniversario dell’Arma è stato tributato un "compiacimento" al capitano Murizio Pandolfi, luogotenente Andrea Piccarozzi, luogotenente Tommaso Surico, vice brigadiere Massimo Calvanese, appuntato scelto Stefano Carrai, carabiniere scelto Emilio Barra. E poi encomio semplice al capitano Mirko Panico per la brillante operazione antidroga che ha portato ad undici arresti, 15 provvedimenti cautelari e sequestro di ingenti quantitativi di stupefacenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Onori e medaglie l’anniversario dell’Arma. La cerimonia solenne e i militari premiati

In questa notizia si parla di: Anniversario Arma Onori Medaglie

L’Arma dei Carabinieri celebra il suo anniversario in piazza Cavour: strade chiuse e divieti - Giovedì 5 giugno, la piazza Cavour si trasformerà in un palcoscenico per il 211esimo anniversario dell'Arma dei Carabinieri.

A Salerno la celebrazione per il 211esimo anniversario dell’arma dei carabinieri con onori e riconoscimenti - a Salerno la celebrazione del 211esimo anniversario dell’Arma dei Carabinieri con commemorazioni, riconoscimenti ai militari distinti e riflessioni sui valori di credibilità, gentilezza, umiltà e lavo ... Da gaeta.it

Onori ai caduti e valori senza tempo: il 211° annuale dell’Arma dei Carabinieri a Salerno - Si è celebrato ieri a Salerno, con una partecipata cerimonia militare, il 211° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, istituita come Corpo dei Carabinieri Reali con le Regie Patenti ... Si legge su ilvescovado.it

Carabinieri, il valore della presenza: a Salerno il 211° anniversario tra memoria e comunità - Salerno, 6 Giugno – Si è svolta ieri a Salerno la cerimonia per il 211° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, istituita nel 1814 come ... Come scrive sciscianonotizie.it

I 202 anni dei Carabinieri: la consegna delle medaglie al valore civile