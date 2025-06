Ondate di calore città campione | Bari oggi in codice verde e domani giallo Ministero della Salute

Le ondate di calore stanno investendo l’Italia, e Bari si prepara a una lieve escalation: oggi in codice verde e domani in giallo, segnalando un aumento delle temperature percepite. La mappa diffusa dal Ministero della Salute evidenzia come molte città siano già sotto pressione, con Ancona che si avvicina al livello arancione. È fondamentale restare informati e adottare precauzioni. Per saperne di più, clicca sul bollettino completo.

L'immagine di home page è tratta dallo schema diffuso dal ministero della Salute in tema di ondate di calore. Fra le città campione Bari è oggi al livello 0 di allerta (codice verde) e domani livello 1 (codice giallo) a testimonianza del caldo crescente, del resto percepito dalla popolazione. In altre zone d'Italia ci si è già portati avanti e si consideri che domani per Ancona è previsto il codice arancione. Al link di seguito il bollettino completo: https:www.salute.gov.itnewittemaondate-di-calorebollettini-sulle-ondate-di-calore-0?tema=Ondate+di+calore

In questa notizia si parla di: Codice Ondate Calore Città

