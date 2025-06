Omicidio-suicidio di Cene lunedì l’autopsia dovrà chiarire quanti proiettili hanno colpito a morte Elena Belloli

Il dramma di Cene scende nel dettaglio con l’autopsia di lunedì, un passaggio cruciale per chiarire le circostanze di questa tragedia familiare. Elena Belloli e Rubens Bertocchi sono stati trovati morti in un enigma di dolore e violenza che scuote la comunità bergamasca. La luce sui numeri dei colpi sparati e sulle cause di questa fine straziante potrà finalmente offrire risposte a chi resta, ansioso di comprendere cosa abbia spinto due vite così vicine a spezzarsi.

Cene (Bergamo), 7 giugno 2025 – Sono state fissate per lunedì mattina, alle 10, le autopsie sui corpi di Elena Belloli e Rubens Bertocchi, moglie e marito di Cene (Bergamo), 52 e 54 anni, la prima uccisa dal consorte che si è poi tolto la vita nel pomeriggio di giovedì, nella loro casa. L'esame sarà eseguito all'obitorio dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove le salme sono state portate dopo i rilievi dei carabinieri di Clusone e Bergamo. Codice rosso, guardia alta. L’impegno dei carabinieri: 1.575 denunce e 34 arresti I bossoli recuperati . L'autopsia servirà a chiarire in particolare quanti colpi hanno raggiunto Elena: il marito ne ha esplosi in tutto 7 perché tanti sono stati i bossoli trovati dalla Scientifica dell' Arma nell'abitazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omicidio-suicidio di Cene, lunedì l’autopsia dovrà chiarire quanti proiettili hanno colpito a morte Elena Belloli

