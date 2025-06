Omicidio Sueli Barbosa | il doppio innesco e la ‘crudeltà consapevole’ di Michael Pereira

L'omicidio di Sueli Barbosa e il complesso quadro psicologico di Michael Pereira svelano un enigma intricato, tra inneschi letali e crudeltà consapevole. La ricostruzione della procura evidenzia incongruenze nella versione dell’indagato, che tenta di giustificare l’incendio come causa accidentale. Un caso che scuote Milano e mette in discussione la natura umana, lasciando aperti numerosi quesiti sulla verità nascosta dietro questa tragica vicenda.

La ricostruzione della procura e le incongruenze della versione dell’indagato. Michael Pereira, 45 anni, è stato fermato con l’accusa di aver ucciso la compagna Sueli Leal Barbosa, 48 anni, in un incendio appiccato nel loro appartamento di Milano, in viale Abruzzi 64. La versione dell’uomo, che attribuiva l’origine del rogo a un mozzicone di sigaretta caduto accidentalmente sul tappeto, è stata definita “del tutto implausibile e scientificamente priva di fondamento” dal Nucleo investigativo antincendio dei vigili del fuoco. Gli accertamenti hanno rilevato due distinti punti di innesco e la presenza di sostanze acceleranti, elementi incompatibili con un incidente casuale e che indicano la preparazione di un piano criminoso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Omicidio Sueli Barbosa: il doppio innesco e la ‘crudeltà consapevole’ di Michael Pereira

In questa notizia si parla di: Sueli Barbosa Michael Pereira

Sueli Barbosa, chi era la donna morta nell'incendio e cosa non torna: la porta chiusa dall'esterno, la lite col marito, il figlio salvo per miracolo - Il tragico incendio di Milano ha lasciato molti interrogativi, tra cui il mistero sulla morte di Sueli Barbosa.

atroce morte di Sueli Leal Barbosa sconvolge Milano. Arrestato il compagno Michael Pereira: avrebbe chiuso la donna in casa e appiccato il fuoco. Si indaga sulla premeditazione. #omicidio #Milano #femminicidio Partecipa alla discussione

Una birra al bar mentre Sueli Barbosa si lanciava nel vuoto: fermato il compagno Michael Pereira https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/06/06/news/sueli_barbosa_fermato_compagno_michael_pereira_omicidio-424651398/?ref=twhl… Partecipa alla discussione

Sueli morta per salvarsi dall’inferno di fuoco: il compagno Michael accusato di omicidio, contestata l’aggravante della crudeltà - La pm di Milano ha inoltrato la richiesta di convalida del fermo e di custodia cautelare in carcere per il 45enne accusato della morte della donna che si è lanciata dal quarto piano nel disperato tent ... Secondo ilgiorno.it

Sueli Barbosa morta per sfuggire al rogo lanciandosi nel vuoto: per la pm fu omicidio “ragionato e preparato” da Michael Pereira - La versione raccontata da Michael Pereira sull’esplosione accidentale del rogo nell’appartamento di viale Abruzzi 64 a Milano a causa di un mozzicone di sigaretta gettato sul tappeto appare «del tutto ... Da msn.com

“Ha appiccato l’incendio con acceleranti, poi l’ha chiusa dentro”: chiesto il carcere per il compagno di Sueli Barbosa - La pm Ripamonti ha inoltrato alla gip la richiesta di convalida del fermo e di custodia cautelare in carcere per Micahel Pereira, il 45enne accusato dell'omicidio ... Come scrive fanpage.it