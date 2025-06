Omicidio San Biagio per i giudici i due fratelli furono provocati dal padre violento

In un caso che scuote le coscienze, i giudici di Milano hanno riconosciuto come la violenza familiare abbia innescato un tragico episodio, scontando con un forte sconto di pena la colpevolezza dei due fratelli. La sentenza mette in luce come le provocazioni possano portare a conseguenze drammatiche, evidenziando la complessitĂ delle dinamiche familiari e il delicato confine tra legittima difesa e reato. Un verdetto che invita a riflettere profondamente sulla piaga della violenza domestica.

I fratelli sarebbero stati "provocati" dal padre violento, un dramma familiare culminato nell'omicidio: per questo i giudici della sezione della Corte d'Assise d'appello di Milano hanno accordato un forte sconto di pena ad Alessio e Simone Scalamandrè, imputati per l'omicidio del padre Pasquale.

