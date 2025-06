Omicidio Limido a Varese in aula la scena del crimine e i ricordi dei testimoni che inchiodano l’ex marito di Lavinia Marco Manfrinati

L’aula bunker di Varese si trasforma nel palcoscenico di un dramma che tiene col fiato sospeso: tra scene del crimine e testimonianze, si svelano dettagli agghiaccianti dell'omicidio di Fabio Limido e del tentato omicidio di Lavinia. Il processo a Marco Manfrinati, ex avvocato e principale imputato, rivela le inquietanti verità di una vicenda che scuote la comunità. Riuscirà la giustizia a fare luce sull’oscura trama?

Varese, 7 giugno 2025 – Seconda udienza ieri mattina in Corte d'Assise a Varese per il processo a Marco Manfrinati, che ha preso il via il 9 maggio. L'ex avvocato quarantaduenne è accusato dell'omicidio dell'ex suocero Fabio Limido e del tentato omicidio dell'ex moglie Lavinia, aggredita e sfregiata a coltellate, salvata proprio dall'intervento del padre al quale decine di fendenti il 6 maggio 2024 non hanno lasciato scampo. Nell'aula bunker del Palazzo di Giustizia varesino ieri il racconto drammatico dei testimoni, i residenti in via Menotti, vicini agli uffici di Fabio Limido, i primi a intervenire e a chiamare i soccorsi.

