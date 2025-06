Omicidio Fallou in aula i primi testimoni | Non stiamo parlando di mostri

Dopo mesi di attesa, le prime testimonianze emergono nell’aula del processo per l’omicidio di Fallou Sall. Tre ore intense che svelano i dettagli di una vicenda che ha scosso l’opinione pubblica, portando alla luce non mostri, ma giovani coinvolti in un dramma che chiede giustizia e verità. Il processo entra nel vivo, e il mondo resta in ascolto delle parole dei testimoni, in attesa di scoprire cosa si nasconde dietro questa tragica vicenda.

Tre ore di udienza e primi testimoni in aula. Dopo la seduta iniziale dedicata alla costituzione delle parti, il processo per l'omicidio del sedicenne Fallou Sall entra finalmente nel merito. Imputato è un suo coetaneo italiano, che ha seguito l'udienza in videocollegamento dall'Istituto penale.

