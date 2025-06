Omicidio e aggravanti L’alcol cosparso in casa il fuoco e le telecamere Michael rischia l’ergastolo

Un drammatico caso di omicidio che scuote la comunità: l’accusa si infittisce con l’uso di alcol e sostanze acceleranti, scatenando un incendio doloso e portando alla tragica perdita di Sueli Barbosa. Michael, coinvolto in questo atroce episodio, rischia ora l’ergastolo. La vicenda mette in luce i rischi dell’aggravante dell’alcol e delle telecamere che potrebbero svelare ogni dettaglio. La verità sta emergendo, ma quali saranno le conseguenze?

di Anna Giorgi e Marianna Vazzana Dal sopralluogo del nucleo investigativo dei vigili del Fuoco è emersa "la presenza di sostanze acceleranti la combustione", probabilmente alcol, "in almeno due punti della casa, cioè nel soggiorno e nella camera da letto", dove si trovava Sueli Barbosa, la quarantottenne operatrice socio sanitaria che ha perso la vita la notte tra giovedì e venerdì, lanciandosi dal balconcino di casa, al quarto piano, nel disperato tentativo di scampare al rogo che stava distruggendo il suo appartamento. L’obiettivo del suo compagno Michael Pereira, stando alle accuse formulate dalla procura, era quello di costruire una trappola, trasformando il bilocale in un inferno di fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omicidio e aggravanti. L’alcol cosparso in casa il fuoco e le telecamere. Michael rischia l’ergastolo

In questa notizia si parla di: Casa Alcol Fuoco Omicidio

Minaccia i genitori e distrugge casa sotto l’effetto dell’alcol: patteggia e paga 600 euro - Un'inquietante vicenda di violenza domestica ha avuto luogo a Fano, quando un uomo, sotto l’effetto dell’alcol, ha aggredito verbalmente i genitori e devastato la casa.

Incendio a Milano, Michael Pereira fermato per l'omicidio della compagna. «Un delitto pianificato» - MILANO Prima ha tentato di inventarsi delle scuse: la caldaia difettosa, le candele profumate… Poi ha ammesso di aver provocato l’incendio accidentalmente con un mozzicone di ... Come scrive ilmessaggero.it

Rogo di viale Abruzzi, il pm: “Omicida bugiardo, ha dato fuoco alla casa e chiuso dentro Sueli” - Nessuna confessione da parte di Michael Sinval Pereira, fermato da pm e squadra mobile con l’accusa di aver ucciso la compagna ... Segnala milano.repubblica.it

Donna si lancia dall’appartamento in fiamme e muore, cosa non torna nei racconti del marito indagato per omicidio - Gli orari, la presenza di alcol per terra, la litigata: sono molte le incongruenze o le contraddizioni nei racconti di Micheal Pereira, il 45enne indagato ... Come scrive fanpage.it

Collepasso (Le), uccide il padre cospargendolo di alcol e dandogli fuoco