omicidio dopo aver vissuto un inferno in famiglia sconto di pena ai fratelli scalamandré che uccisero il padre

Un tragico episodio che ha sconvolto una famiglia, portando a un difficile dilemma tra giustizia e protezione. La Corte d’Assise d’appello di Milano ha deciso un forte sconto di pena per i fratelli Scalamandré, che hanno ucciso il padre dopo anni di tensioni e minacce. Una sentenza che solleva numerosi interrogativi sul confine tra legittima difesa e violenza e che invita a riflettere sull’importanza di tutela e intervento precoce.

Sono stati provocati dal padre non solo nel momento in cui è entrato in casa, violando il divieto di avvicinamento e pretendendo che il figlio maggiore modificasse la denuncia nei suoi confronti, ma anche da anni di tensioni famigliari e minacce alla madre. Per questo i giudici della seconda sezione della Corte d'Assise d'appello di Milano nella sentenza depositata motivano il forte sconto di.

