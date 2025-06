Omicidio di Pierina Louis Dassilva ha iniziato per la seconda volta lo sciopero della fame

La drammatica storia di Pierina Louis Dassilva si arricchisce di un nuovo capitolo: il suo ritorno allo sciopero della fame, iniziato una settimana fa nel carcere dei Casetti, solleva domande sulla giustizia e i diritti umani. La protesta del detenuto, accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, evidenzia tensioni e criticità che meritano attenzione. È un richiamo a riflettere sulle condizioni carcerarie e sul percorso verso la verità e l’equità .

Da una settimana Louis Dassilva, detenuto nel carcere dei Casetti dal 16 luglio scorso per l'omicidio di Pierina Paganelli, ha iniziato nuovamente lo sciopero della fame per protesta contro la sua detenzione nella casa circondariale della città romagnola. Lo confermano all'Ansa i legali Riario.

In questa notizia si parla di: Omicidio Pierina Louis Dassilva

