Omicidio Bresso ucciso a pugni dal coinquilino | il luogo del delitto

Una tragedia scuote Bresso, nell’hinterland di Milano, dove un uomo di origini nordafricane è stato trovato senza vita in un’abitazione di via Don Vercesi. La vittima avrebbe perso la vita a causa delle percosse inflitte dal coinquilino durante una lite scaturita da futili motivi. La scena del delitto testimonia la violenza estrema, mentre le indagini continuano a chiarire i dettagli di questa drammatica vicenda.

Sarebbe morto per le percosse ricevute dal coinquilino l’uomo di origini nordafricane trovato senza vita questa notte in un’abitazione di via Don Vercesi a Bresso, nell’hinterland di Milano, al culmine di un violenta lite. L’aggressore lo avrebbe ripetutamente colpito, a seguito di una lite per futili motivi, con violenti pugni fino a determinare la morte, le cui cause dovranno comunque essere accertate dall’autopsia. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Milano per i rilievi tecnici e il medico legale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Omicidio Bresso, ucciso a pugni dal coinquilino: il luogo del delitto

