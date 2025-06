Omicidio a Prato | confermata confessione di Vasile Frumuzache in carcere

Una giornata drammatica a Prato: Vasile Frumuzache ha confermato di aver ucciso le connazionali Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei durante l'interrogatorio di garanzia. La sua confessione, già rivelata ai magistrati, apre nuovi inquietanti interrogativi sulla vicenda. La comunità si chiede quali siano le motivazioni dietro questa tragedia e quali sviluppi attenderanno il caso nelle prossime ore.

Ha confermato quanto già confessato negli interrogatori resi ai magistrati della procura di Prato ai quali nei giorni scorsi ha raccontato di aver ucciso le connazionali Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei. A domanda degli inquirenti, che non gli hanno contestato altri reati, ha poi negato di essere coinvolto in altri omicidi". E' quanto riferisce l'avvocato Diego Capano in merito all'interrogatorio di garanzia per l'udienza di convalida a cui stamani è stato sottoposto in carcere a Prato il suo assistito, Vasile Frumuzache, guardia giurata 32enne, di origine romena, arrestato mercoledì scorso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Omicidio a Prato: confermata confessione di Vasile Frumuzache in carcere

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Prato Vasile Frumuzache Carcere

Prato, Vasile oltre Denisa e Ana Maria avrebbe ucciso altre donne: le indagini - Le indagini su Vasile Vruzumache, accusato della tragica scomparsa di Denisa e Ana Maria ad Ascoli Piceno, si approfondiscono.

AGGREDITO IN CARCERE con OLIO BOLLENTE Vasile Frumuzache, accusato di aver ucciso due donne tra #Prato e #Montecatini. L’assalitore è un parente di Ana Maria Andrei, vittima del delitto confessato ieri. #Femminicidio #Cronaca #Giustizia #Frumu Partecipa alla discussione

Vasile Frumuzache, accusato degli omicidi di due prostitute, è stato aggredito in carcere con olio bollente. La Procura indaga su altri possibili delitti legati al 32enne romeno. #VasileFrumuzache #omicidio #femminicidio #Prato Partecipa alla discussione

Omicidio a Prato: confermata confessione di Vasile Frumuzache in carcere - Vasile Frumuzache ha confessato l'omicidio di Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei. Aggredito in carcere, è in isolamento. Riporta quotidiano.net

Vasile Frumuzache confessa i due omicidi: «Ma non ho ucciso altre donne» - Durante l’interrogatorio di garanzia avvenuto nel carcere di Prato, Vasile Frumuzache ha ribadito quanto detto ai magistrati in fase di indagine preliminare, confermando di essere l’autore degli omici ... Come scrive msn.com

Frumuzache aggredito da un parente nel carcere di Prato - Trasportato nel carcere di Prato, Vasile Frumuzache è stato aggredito da un cugino di Ana Maria Anddrei che si trovava detenuto nello stesso penitenziario. Gli ha versato dell' olio bollente sul volto ... Lo riporta lanazione.it

Vasile Frumuzache, il killer di Denisa, aggredito in carcere dal parente di una vittima