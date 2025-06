Omicidio a Bresso dopo una lite in casa arrestato un marocchino

Una tragica vicenda scuote Bresso: un uomo di 44 anni ha perso la vita dopo una violenta lite in casa, culminata con un arresto. La furiosa escalation scoppiata per futili motivi ha portato i Carabinieri a intervenire nella notte, mettendo fine a una scena drammatica. Questa vicenda sottolinea ancora una volta quanto le tensioni domestiche possano assumere proporzioni devastanti, lasciando sgomenti l’intera comunità.

AGI - Un marocchino di 41 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio per aver picchiato e ucciso a mani nude un connazionale di 44 anni dopo una lite, scoppiata per futili motivi, all'interno di un appartamento in via Don Vercesi a Bresso, nel Milanese. I Carabinieri di Sesto San Giovanni sono intervenuti la scorsa notte per la segnalazione di schiamazzi provenienti dall'abitazione dove, oltre ai due protagonisti della lite, c'erano altri cittadini nordafricani. Il messaggio del sindaco. "Una preghiera per la vittima di un atto di violenza che è avvenuto oggi – ha scritto sui social Simone Cairo, sindaco di Bresso –.

