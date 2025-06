Omicidio a Bresso arrestato per omicidio uno dei coinquilini della vittima | “Ucciso a pugni durante una lite”

Una tragica notizia scuote Bresso: un uomo è stato trovato morto in un appartamento, vittima di una violenta lite. I Carabinieri, intervenuti rapidamente, hanno arrestato uno dei coinquilini sospettato di averlo ucciso a calci e pugni. La comunità è sconvolta da questa drammatica vicenda che mette in evidenza quanto possa essere sottile il confine tra convivenza e tragedia. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda.

Un uomo è stato trovato morto oggi all’interno di un appartamento a Bresso (Milano), dove questa notte era stata segnalata una violenta lite. I carabinieri, dopo poche ore, hanno arrestato uno dei coinquilini: l'avrebbe ucciso a calci e pugni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bresso, omicidio in via Don Vercesi: ucciso un uomo dopo lite in casa - Una tragica notte scuote Bresso, dove un uomo ha perduto la vita in un episodio di violenza domestica.

