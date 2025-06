Ombrellone quanto mi costi | in Abruzzo spiagge sempre più care

Questa estate, il sogno di una giornata al mare in Abruzzo potrebbe costarci un po' di più, tra rincari e tariffe in aumento. Con l’ombra fresca dell’ombrellone a diventare sempre più cara, è il momento di scoprire come affrontare le spese senza rinunciare alla piacevolezza del mare. Ma quanto ci costerà davvero questa vacanza tanto attesa? Scopriamolo insieme.

Sotto l'ombrellone quets'estate chi deciderà di venire al mare in Abruzzo (e in altre regioni) troverà anche i rincari. Rispetto all'anno scorso, in Italia in media i costi sono aumentati del 2,3%: a rilevarlo è l'Osservatorio nazionale Federconsumatori, in collaborazione con la Fondazione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Ombrellone quanto mi costi: in Abruzzo spiagge sempre più care

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Ombrellone Costi Abruzzo Spiagge

Spiagge più care in Abruzzo: gli aumenti di sdraio, ombrelloni e non solo è sopra la media nazionale - In compagnia di altre quattro regioni l'Abruzzo è quello dove si registrano i rincari più elevati pari al 3% a fronte di una media nazionale del 2,3. In vetta c'è la Sicilia dove i costi crescono del ... Lo riporta ilpescara.it

Le vacanze costano caro, +2,3% per ombrelloni e lettini: caro spiagge per l’estate 2025 - Crescono i prezzi sulle spiagge italiane in vista del primo week end balneare intenso della stagione: +2,3% per i lettini e gli ombrelloni ma gli abbonamenti rimangono stabili ... Riporta quifinanza.it

Spiaggia, quanto mi costi. Aumentate le tariffe di ombrelloni e lettini: "Ma restiamo popolari" - Vanni: "Uno sdraio a 7 euro è tanto? Se facciamo pagare meno ci rimettiamo. Rimini resta tra le località più economiche, con prezzi per tutte le tasche". Da msn.com

SUL GARGANO PRIMI GIORNI DI VERO MARE. AUMENTA IL COSTO DEGLI OMBRELLONI, SPARISCE IL PERSONALE