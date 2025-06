Ombre nell’acqua | la serie thriller imperdibile su Netflix

viaggio tra mistero e suspense, dove ogni ombra nascosta sotto la superficie cela segreti inconfessabili. Con un cast eccezionale e una narrazione avvincente, "Ombre nell'acqua" promette di catturare l'attenzione degli amanti del genere, lasciandoli con il fiato sospeso fino all'ultima scena.

La nuova serie televisiva Ombre nell’acqua, creata da Tony Ayres, rappresenta un avvincente esempio di thriller psicologico prevista per il 2025. Basata sul romanzo The Survivors di Jane Harper, questa produzione si distingue per la sua trama intricata e ambientazioni suggestive. Disponibile dal 6 giugno 2025 su Netflix, la serie si compone di sei episodi, ciascuno della durata media di circa 50 minuti, offrendo agli spettatori un coinvolgente viaggio tra mistero, segreti sepolti e tensione crescente. regia e produzione di Ombre nell’acqua. chi dirige e produce la serie tv?. Tony Ayres firma la regia di questa produzione, affiancato da una sceneggiatura curata dallo stesso regista insieme ad altri autori. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Ombre nell’acqua: la serie thriller imperdibile su Netflix

