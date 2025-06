Omag Mt San Giovanni giocherà a Cervia | tifosi chiedono supporto per trasferte

L’entusiasmo si scalda tra i tifosi dell’Omag Mt San Giovanni, che si preparano a vivere una stagione storica con le partite casalinghe a Cervia. La notizia ufficiale della presentazione martedì prossimo ha acceso la passione, ma ora i "Nipoti" di Marignano chiedono il loro apporto anche per le trasferte domenicali. Il sostegno degli appassionati sarà fondamentale per rendere ancora più indimenticabile questa avventura nel massimo campionato di volley femminile.

La possibilità di giocare a Cervia le partite casalinge del prossimo, storico, campionato di serie A1 di volley femminile per la Omag Mt San Giovanni era nell’aria nelle ultime settimane ed ora è diventata ufficiale, con la presentazione programmata martedì prossimo a Cervia. Ma ora i "Nipoti", i caldissimi tifosi marignanesi, fanno sentire la propria voce ed il proprio umore agrodolce, chiedendo anche un sostegno per le "trasferte" domenicali a Cervia. Morena Pierini, colonna della tifoseria locale ribadisce: "I Nipoti sono consapevoli che il palazzetto di San Giovanni non sarebbe stato idoneo per la serie A1 e che ci saremmo dovuti spostare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Omag Mt San Giovanni giocherà a Cervia: tifosi chiedono supporto per trasferte

In questa notizia si parla di: Cervia Giovanni Omag Tifosi

