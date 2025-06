Oltre mille cittadini israeliani in marcia verso la Striscia di Gaza per chiedere il cessate il fuoco

Oltre mille cittadini israeliani hanno intrapreso un'iniziativa senza precedenti, marciando da Tel Aviv verso il confine con Gaza con un messaggio chiaro: chiedono con fervore il cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi e la fine delle ostilità. Un gesto di speranza e di solidarietà che testimonia come anche nelle situazioni più critiche, la voce dei cittadini può diventare un potente richiamo alla pace.

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

