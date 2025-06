Oltre 200 patologie diverse sono causate dal cibo non sicuro

Ogni giorno, milioni di persone nel mondo si ammalano a causa di cibo non sicuro, con oltre 200 patologie correlate. La lotta per garantire la sicurezza alimentare è fondamentale, e la scienza gioca un ruolo cruciale in questa battaglia. Ricordando l'importanza del ‘World Food Safety Day’, promosso dall’OMS, dobbiamo tutti impegnarci a riconoscere, prevenire e combattere i rischi alimentari per tutelare la salute collettiva. Solo così possiamo costruire un futuro più sicuro e sostenibile.

ROMA (ITALPRESS) – , e ogni giorno nel mondo 1,6 milioni di persone si ammalano per questa causa. Lo sottolinea l' Oms, che ogni anno il 7 giugno promuove il ' World Food Safety Day', il cui slogan quest'anno è 'Food Safety, science in action'. La scienza è al cuore della sicurezza alimentare, ricorda l'Organizzazione, e aiuta a capire cosa rende il cibo poco sicuro e guida alla prevenzione delle malattie causate dal cibo. Per l'Istituto superiore di sanità (Iss), "il tema di quest'anno attira l'attenzione sull'uso delle conoscenze scientifiche come una chiave per ridurre le malattie e i costi e salvare vite.

