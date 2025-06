Olio bollente in cella e nuovi indizi | l’incubo seriale dietro i femminicidi di Prato

L’incubo dei femminicidi a Prato si fa ancora più oscuro, tra nuovi indizi e drammi inaspettati. La violenta aggressione di questa mattina a Vasile Frumuzache, il sospettato al centro dell’attenzione, getta luce su un intreccio di veleni e segreti che rischiano di sconvolgere le indagini. Un episodio inquietante che lascia aperti più di qualche interrogativo sulla complessità di un caso che scuote la città.

Vasile Frumuzache, il 32enne guardia giurata accusato degli omicidi di due escort, è stato vittima di un'aggressione in carcere che ha riaperto nuovi scenari inquietanti nell'inchiesta della procura di Prato. Stamattina, nel carcere La Dogaia, un cugino di Ana Maria Andrei, una delle vittime, gli ha gettato olio bollente sul volto, provocandogli ustioni di primo e secondo grado. L'aggressione, avvenuta in un reparto dove Frumuzache era stato trasferito senza adeguati controlli a seguito di una protesta di altri detenuti, ha spinto la procura ad aprire un fascicolo specifico per fare luce sulla grave falla nella vigilanza.

In questa notizia si parla di: Olio Bollente Prato Cella

