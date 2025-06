Olimpia Milano-Virtus Bologna oggi Serie A basket 2025 | orario gara-4 programma tv streaming

Olimpia Milano e Virtus Bologna tornano in campo oggi, sabato 7 giugno, all’Unipol Forum di Assago per la gara-4 delle semifinali di Serie A Basket 2025. Con il loro testa a testa acceso, questa partita si preannuncia decisiva per il proseguo dei playoff: chi avrà la meglio potrebbe mettere un piede in finale. Scopri orario, programma TV e streaming di questa sfida imperdibile, che promette emozioni fino all’ultimo minuto.

A 48 ore dal termine di gara-3, Olimpia Milano e Virtus Bologna tornano in campo all’Unipol Forum di Assago per i playoff della Serie A di basket 2025! Oggi sabato 7 giugno alle ore 20:45 meneghini e bolognesi si ritrovano di fronte per la gara-4 della semifinale scudetto, che potrebbe essere già decisiva per le sorti di questa sfida. La Virtus Bologna infatti è riuscita a far saltare il fattore campo giovedì sera, piazzando la fuga decisiva nell’ultimo quarto da 14-24 per il 68-78 con cui le V-nere si sono portate avanti 2-1 nella serie e si presentano così al primo match-point per raggiungere la sorprendente Germani Brescia nell’atto conclusivo del Campionato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Olimpia Milano-Virtus Bologna oggi, Serie A basket 2025: orario gara-4, programma, tv, streaming

