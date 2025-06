Olimpia Milano | sfida decisiva contro Virtus Bologna per restare nei playoff

L’Olimpia Milano si trova ora di fronte a una sfida decisiva contro Virtus Bologna, con la posta in palio più alta che mai: la possibilità di restare nei playoff. Dopo la sconfitta al Forum, i biancorossi devono affrontare questa partita come un vero e proprio crocevia: vincere o uscire di scena, senza alternative. La squadra sa che ogni errore può essere fatale, e il destino del sogno playoff si gioca tutto in questa notte cruciale.

Adesso l'Olimpia è spalle al muro. Non può più sbagliare, pena l'eliminazione. La vittoria che la Virtus Bologna ha ottenuto al Forum giovedì ha sparigliato le carte riportando la serie a favore dei bianconeri nonostante le difficoltà fisiche. Per l'Olimpia è quasi sempre la stessa storia della stagione. Lo è stato in finale di Coppa Italia con Trento, lo è stato nel finale di regular season in Eurolega, lo è stato anche a Trapani alla penultima di campionato quando poteva sovvertire il tabellone dei playoff, ma lo è stato anche a inizio stagione in ben più di un'occasione. Dunque sarebbe forse più una sorpresa in positivo la vittoria in semifinale, piuttosto che una cosa inaspettata il mancato passaggio del turno.

