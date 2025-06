Olanda esordio con vittoria con la Finlandia! Dumfries gol

L’Olanda inaugura con stile il cammino verso i Mondiali, superando la Finlandia con un convincente 2-0 grazie a una rete di Dumfries. La nazionale del Nord Europa, supportata anche dagli atleti dell’Inter, ha mostrato determinazione e qualità fin dall’inizio. La partita è stata un assaggio di quello che ci aspetta nel percorso di qualificazione, lasciando intuire che gli Oranje sono pronti a dare battaglia.

L'Olanda non ha avuto problemi a liquidare la Finlandia ed è uscita dal primo match per la qualificazione ai prossimi Mondiali con una vittoria per 2-0. Denzel Dumfries ha messo il suo zampino. GOL – L' Olanda non sbaglia il colpo e vince contro la Finlandia con il risultato di 2-0. La nazionale del nord Europa inizia nel migliore dei modi il percorso per qualificarsi ai prossimi Mondiali e lo fa anche grazie all' Inter. La partita è stata aperta dal gol di Memphis Depay al minuto 6, che ha fatto capire nel giro di poco tempo come sarebbe andata veramente la serata. Poco dopo, al 23?, il tocco di Inter ha affondato il colpo.