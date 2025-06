Oggi la manifestazione per la Palestina massima allerta a Roma Gli ebrei | Siamo preoccupati

Oggi Roma si anima con una mobilitazione senza precedenti, un gesto di solidarietà e di forte richiesta di pace per Gaza. Oltre 50 mila cittadini, provenienti da ogni angolo della città, si sono riuniti per gridare all’unisono “Fermare il massacro”. Una manifestazione che riflette l’urgenza e la preoccupazione condivisa, dimostrando che la voce del popolo può fare la differenza in momenti così delicati.

Roma, 7 giugno 2025 – “Fermare il massacro” a Gaza. È l’imperativo che salirà dalla manifestazione corteo di oggi nella Capitale dove sono attesi oltre 50mila cittadini. Una mobilitazione, lanciata dal centrosinistra, in cui confluiranno le diverse anime pro-Pal: dalle associazioni ai movimenti fino a gruppi spontanei di cittadini. Un corteo che si snoderà da Piazza Vittorio a San Giovanni, dove poi saliranno sul palco i leader del campo largo ma anche giornalisti palestinesi come Abubaker Abed e Rula Jebreal, Gad Lerner, Iddo Elam, il giovane israeliano che ha rifiutato il servizio militare e preso parte alle proteste contro il governo Netanyahu, la storica Anna Foa, autrice del libro Il suicidio di Israele, e quindi i rappresentanti delle associazioni che operano sul territorio palestinese, fino a Feroze Sidhwa, medico che ha operato a Gaza e testimoniato all’Onu. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Oggi la manifestazione per la Palestina, massima allerta a Roma. Gli ebrei: “Siamo preoccupati”

Domani tutte e tutti in piazza per Gaza! Ti aspettiamo domani a Roma alle ore 14.00, per una grande manifestazione che partirà da piazza Vittorio Emanuele II e si concluderà in Piazza San Giovanni. Alziamo la voce contro il genocidio, l’apartheid e l’occu Partecipa alla discussione

STARANZANO - L’iniziativa è promossa dai gruppi consiliari di maggioranza in adesione alla manifestazione nazionale di Roma. Partecipazione aperta e rivolta a tutte le realtà del territorio. https://ilgoriziano.it/articolo/staranzano-scende-piazza-gaza-presidio Partecipa alla discussione

