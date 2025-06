Oggi gli ’Scenari’ per attori al debutto

In epoca rinascimentale il teatro italiano, grazie alla commedia dell'arte, iniziò a conoscere i primi attori professionisti, e dai canovacci improvvisati si passò via via ai testi scritti, attraverso gli 'Scenari'. Questo è anche il titolo dello spettacolo di chiusura della stagione della scuola di recitazione di Nuova Didattica Teatrale, guidata da Andrea Ferrari. Stasera alle 21, nella cornice estiva del Teatro Tempio, andranno in scena gli allievi che hanno completato un percorso di nove mesi, durante il quale hanno appreso le tecniche per la proiezione della voce, il controllo della respirazione, e l'arte della costruzione fisica e psicologica del personaggio, e potranno finalmente affrontare le tavole di un palcoscenico.

