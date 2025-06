Oggi e domani si aprono gli atelier

oggi e domani, nel cuore di Carrara, si accendono le luci degli atelier per l’atteso evento 'Carrara Studi Aperti 2025'. Dalle 17 alle 22, visitatori avranno l’opportunità di entrare in oltre 40 laboratori di scultura, scoprendo il talento e la passione degli artisti locali. Un’esperienza imperdibile per tutti gli amanti dell’arte e della creatività, che invita a immergersi nel mondo del fare artistico e a lasciarsi ispirare.

Dalle 17 alle 22 si inaugura oggi 'Carrara Studi Aperti 2025', la manifestazione di scena anche domani e che apre la porta di laboratori e atelier di scultura ai visitatori. L'evento è curato dall'associazione Aps Oltre ed è realizzato in collaborazione con il Comune e 'Carrara città creativa Unesco'. Oltre 40 studi d'artista apriranno le proprie porte al pubblico, offrendo un'occasione unica per scoprire da vicino i luoghi del fare artistico e il profondo legame tra arte e territorio. Gli atelier e gli spazi espositivi si potranno visitare gratuitamente dalle 17 alle 22. Grande protagonista di questa edizione sarà il programma di visite guidate: a partire dalle 17 fino alle 19, il pubblico potrà partecipare a cinque percorsi differenti, pensati per esplorare la città attraverso l'arte.

Carrara Studi Aperti 2025 - Orari: dalle 17.00 alle 22.00 E-Mail info: [email protected] Sito ufficiale: http://www.carrarastudiaperti.it ... Da arte.it

