Officine Social Movie la naturale diversità che ci accomuna

Officine Social Movie, il festival aretino dedicato alle storie di diversità e impegno civile, si conclude con un'ultima proiezione che celebra la nostra umana naturale diversità. La VI edizione si è distinta per l’energia del Cinema Eden, dove il grande schermo ha accolto emozioni, riflessioni e speranze condivise. Un evento che, ancora una volta, ha dimostrato come le differenze siano il nostro patrimonio più prezioso, unendo tutti in un abbraccio di solidarietà e rispetto.

Arezzo, 7 giugno 2025 – Non poteva chiudersi in maniera migliore la VI edizione di Officine Social Movie, raccontando sul grande schermo la naturale diversità che ci accomuna in un Cinema Eden in festa Sono stati giorni preziosi quelli di Officine Social Movie, il festival di cortometraggi aretino che ha nel proprio dna le tematiche del sociale e dell'impegno civile e nel sangue l'impegno degli studenti del Liceo Artistico “Piero della Francesca” di Arezzo insieme a Orchestra Multietnica di Arezzo e Officine della Cultura. Quattro giorni di appuntamenti al Cinema Eden di Arezzo, tutti ad ingresso gratuito, per incontrarsi, confrontarsi e riflettere insieme su una società sempre sfuggente, in cui ciò che è male indossa l'abito di ciò che è bene, in cui regole e convenzioni del vivere civile si fanno trappole del quotidiano da superare, in cui etica e solidarietà sembrano evaporare, vittime come noi del riscaldamento globale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Officine Social Movie, la naturale diversità che ci accomuna

In questa notizia si parla di: Officine Social Movie Naturale

Al via la VI edizione di Officine Social Movie - Al via la sesta edizione di Officine Social Movie, il festival dedicato a promuovere solidarietà, inclusione e diversità culturale attraverso il cinema.

Officine Social Movie, la naturale diversità che ci accomuna - Non poteva chiudersi in maniera migliore la VI edizione di Officine Social Movie, raccontando sul grande schermo la naturale diversità che ci accomuna in un Cinema Eden in festa ... Riporta lanazione.it

Al via la VI edizione di Officine Social Movie - «I cortometraggi, per loro natura, offrono una libertà creativa ... L’iscrizione è gratuita. Officine Social Movie è un progetto di Orchestra Multietnica di Arezzo e Officine della Cultura ... Da informazione.it

Officine Social Movie, ci siamo. Marcorè apre la maratona dei corti - L’appuntamento inaugurale è fissato per stasera alle 20.30 con la proiezione del film "Zamora" di e con Neri Marcorè (nella foto), presente in sala per l’incontro con il pubblico del festival. In conc ... Riporta msn.com

The Social Dilemma | Official Trailer | Netflix