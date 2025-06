Offerte di lavoro di aziende abruzzesi | recruiting day a Lanciano

a chi desidera scoprire nuove opportunità professionali e incontrare direttamente rappresentanti delle aziende abruzzesi. Non perdere questa occasione per dare una svolta alla tua carriera: iscriviti e partecipa al Recruiting Day di Lanciano, il primo passo verso il tuo futuro lavorativo!

Il centro per l'impiego organizza a Lanciano una giornata dedicata alla ricerca di personale per offerte di lavoro di aziende abruzzesi. Giovedì 12 giugno si terrà il recruiting day rivolto a giovani, lavoratori e disoccupati, dalle ore 9 alle 13 nella sede di via Ovidio 58. L'evento è dedicato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Offerte di lavoro di aziende abruzzesi: recruiting day a Lanciano

