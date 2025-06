“Odio il decoro! Piero Fornasetti” a Bologna e gli altri eventi da non perdere

Immergiti nell'affascinante mondo di Piero Fornasetti con la mostra "Odio il decoro!", a Bologna fino al 21 giugno, e scopri come l'arte può trasformare oggetti di uso quotidiano in opere d'arte uniche. Un'occasione imperdibile per esplorare il desiderio senza limiti di decorare e reinterpretare il bello, aprendoti a nuove prospettive artistiche. Non perdere questa mostra emozionante: un viaggio tra creatività, innovazione e percezione estetica!

L a mostra a Bologna Odio il decoro! Piero Fornasetti è un omaggio all'inarrestabile desiderio che il designer milanese aveva di decorare qualsiasi superficie, ma anche la dimostrazione di come proprio la percezione di quegli oggetti, spesso di uso quotidiano, possa mutare in base al contesto in cui sono posti. Fino al 21 giugno.

ODIO IL DECORO! Piero Fornasetti - Piatti, vassoi, scatole, complementi d’arredo del multiforme universo di segni e immagini realizzati nella sua pluridecennale carriera da Piero Fornasetti, dal 17 maggio al 21 giugno 2025 sono protago ... Segnala arte.it

Piero Fornasetti – Odio il decoro! - Con ODIO IL DECORO! Piero Fornasetti, progetto di Davide Trabucco, l’allestimento della mostra Riassunto delle puntate precedenti. La collezione Stame-Lantieri disegnato dall’architetto ... Come scrive artribune.com

“Odio il decoro”: a Bologna le ceramiche di Piero Fornasetti - A Palazzo Bentivoglio in mostra fino al 21 giugno gli oggetti del designer milanese accostati alle fotografie dei "muri" della città ... Scrive bologna.repubblica.it

