Oddio ma sei matto come hai fatto? Neanche io ce l’ho | Fiorello spoilera in diretta radio l’inedito di Giorgia L’unica – IL VIDEO

Immaginatelo: l’inedito di Giorgia, il segreto svelato davanti a milioni di ascoltatori. Fiorello, maestro di sorpresa e grande amico, ha deciso di regalare un momento ‘spoiler’ inaspettato durante una pausa radiofonica. La loro amicizia, fatta di collaborazioni e complicità, si rivela ancora una volta ancor prima che l’album venga ufficialmente rilasciato. La domanda ora è: cosa ci riserveranno i prossimi scherzi tra questi due talenti?

Che i due siano grandi amici si sa, hanno collaborato assieme più volte e Giorgia ha sempre dichiarato di avere un debole umano e artistico per Fiorello. Così quest’ultimo di tanto in tanto, si diverte a fare qualche “scherzetto” all’amica. Nell’ultima puntata de “ La Pennicanza “, il programma di Rai Radio2 condotto Fabrizio Biggio, lo showman ha chiamato Giorgia, in un momento di pausa dalle registrazioni della nuova edizione di “ X Factor “. La cantante ha risposto e dopo qualche domanda mirata sui prossimi progetti discografici, Fiorello ha fatto ascoltare un pezzo del prossimo inedito dal titolo “ L’unica “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Oddio, ma sei matto, come hai fatto? Neanche io ce l’ho”: Fiorello spoilera in diretta radio l’inedito di Giorgia “L’unica” – IL VIDEO

