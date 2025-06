Oceano Pacifico eco-disastro | auto elettriche in fiamme

Un incendio scoppiato su un’auto elettrica ha scatenato un disastro ambientale di proporzioni colossali nell’Oceano Pacifico. La nave cargo Morning Midas, lunga 183 metri e battezzata nel 2006, ha preso fuoco mentre trasportava oltre 3.000 veicoli, tra cui numerose auto elettriche. Un evento che solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sull’impatto ambientale delle nuove tecnologie. Ma cosa ci insegna questa tragedia sulle sfide del nostro tempo?

Sarebbe stato l’incendio di un’auto elettrica a innescare quello più generale di una intera nave cargo, che ha dovuto essere abbandonata nel Pacifico. Si chiamava Morning Midas, era lunga 183 metri, era stata costruita nel 2006, apparteneva alla società londinese Zodiac Maritime e batte bandiera liberiana. Aveva lasciato il porto di Yantai, in Cina, il 26 maggio, e trasportava al porto messicano di Lázaro Cárdenas 3.159 veicoli, di cui 65 a batteria e 681 ibridi. Dunque, non erano tutte auto elettriche, come è anche imprecisamente rimbalzato. Ma, appunto, il fumo è stato avvistato per la prima volta sul ponte che ospitava i veicoli elettrici: un dettaglio che solleva interrogativi sulla possibile origine del rogo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it