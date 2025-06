Occupazione abusiva 36enne assolto | Non ha commesso il fatto

Luigi Francesca, 36 anni, è stato recentemente assolto con formula piena dall’accusa di danneggiamento aggravato, dopo essere stato accusato di aver divelto infissi per favorire un’occupazione abusiva. L’udienza, svolta presso il Tribunale di Napoli, ha chiarito la sua posizione, dimostrando che non ha commesso il fatto. Questa vicenda sottolinea l’importanza di un giusto processo e di un’approfondita verifica delle prove.

Tempo di lettura: < 1 minuto Luigi Francesca, 36 anni, è stato assolto ieri con formula piena dall’accusa di danneggiamento aggravato. Secondo la ricostruzione dell’accusa, l’uomo avrebbe divelto alcuni infissi per agevolare l’ occupazione abusiva di un’abitazione. L’episodio, che aveva portato all’apertura di un procedimento penale, è stato esaminato ieri nel corso dell’udienza celebrata presso il Tribunale di Napoli. Dopo la discussione in aula, il giudice monocratico, dott.ssa Lignelli, ha accolto le argomentazioni della difesa, fondate sull’assenza totale di prove a carico dell’imputato. Il giudice ha quindi pronunciato la sentenza di assoluzione, stabilendo che Francesca “non ha commesso il fatto”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Occupazione abusiva, 36enne assolto: “Non ha commesso il fatto”

