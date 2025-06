Occasione AgroFutura | La mia sfida impossibile

L’occasione di AgroFutura rappresenta un palcoscenico unico per scoprire storie di passione e innovazione. Giorgia Agostini e il suo podere “Valzerino” incarnano la sfida di trasformare tradizione e sentimenti in nuove opportunità imprenditoriali, grazie anche al sostegno della Regione. Un racconto che ispira e dimostra come l’amore per la terra possa diventare il motore di un futuro sostenibile. Non perdere questa testimonianza di coraggio e creatività, che sarà presentata il prossimo martedì a Palazzo Strozzi Sacrati.

Firenze, 7 giugno 2025 – Una storia che ha come filo conduttore il cuore quella di Giorgia Agostini e del suo podere “Valzerino”. Una storia in cui affetti e passioni familiari si intrecciano con la voglia di sperimentare nuove possibilità imprenditoriali grazie anche a strumenti messi a disposizione dalla Regione che sarà raccontata, il prossimo martedì a Palazzo Strozzi Sacrati, durante AgroFutura Festival, evento dedicato a innovazione, politiche europee, agricoltura 4.0, giovani imprenditori, cibo sostenibile e cultura del paesaggio, nato da un progetto di Qn La Nazione e il Resto del Carlino, in collaborazione con le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna (il festival si svolgerà il 10 e 11 giugno). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Occasione AgroFutura: “La mia sfida impossibile”

In questa notizia si parla di: Agrofutura Occasione Sfida Impossibile

Sfida impossibile, il nuovo programma sugli sport in onda su Italia 1 - Sabato 23 novembre 2024 alle 14.15 parte su Italia 1 Sfida Impossibile, il programma nel quale il presentatore, Stefano Corti, sfida 6 grandi campioni di varie discipline sportive in una ... Da corrieredellosport.it

Sfida impossibile di Stefano Corti su Italia 1: oggi l'ospite è Francesca Schiavone - Va in onda oggi, sabato 7 dicembre 2024, la terza puntata di Sfida Impossibile, il nuovo programma del sabato pomeriggio di Italia 1 in cui l'inviato de Le Iene Stefano Corti sfida sei grandi ... Si legge su gazzetta.it

Sfida impossibile di Stefano Corti su Italia 1: oggi l'ospite è Amaurys Pèrez - Va in onda oggi, sabato 30 novembre 2024, la seconda puntata di Sfida Impossibile, il nuovo programma del sabato pomeriggio di Italia 1 (ore 14.15), condotto dall'inviato de Le Iene Stefano Corti. Lo riporta gazzetta.it