Nyaight of the Living Cat | ecco il trailer del nuovo anime sull’apocalisse…felina!

Preparati a un’epica saga felina in un mondo sull’orlo del caos! "Nyaight of the Living Cat" trasforma il classico apocalisse in un’avventura divertente e irresistibile, dove i gatti sono più di semplici compagni: sono protagonisti di una pandemia irresistibile. Crunchyroll svela il trailer di questo anime che ti farà ridere e riflettere. Sei pronto a scoprire cosa succede quando l’affetto per i mici diventa un problema di sopravvivenza?

Una pandemia. di gatti? Sì, avete letto bene. Crunchyroll ha appena pubblicato un nuovo trailer per Nyaight of the Living Cat, l’adattamento anime del manga Night of the Living Cat di Hawkman e Mecha-Roots. In un mondo dominato da adorabili felini, basta una carezza per trasformarsi in. gatto. In un’epidemia globale chiamata nyandemia, l’umanità deve resistere all’irresistibile impulso di accarezzare questi morbidi portatori di sventura! Prodotto dallo studio OLM ( Pokémon, The Apothecary Diaries, Berserk ), l’anime promette una valanga di giochi di parole felini e riferimenti ai classici dell’horror, il tutto accompagnato da una colonna sonora graffiante: “ Cat City ” di The Yellow Monkey come sigla di apertura e “Matatabi” dei Wanima come ending. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Nyaight of the Living Cat: ecco il trailer del nuovo anime sull’apocalisse…felina!

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Living Nyaight Trailer Anime

Night of the Living Cat: l’anime annunciato con un trailer - Il 2025 ha consacrato definitivamente Solo Leveling come fenomeno globale. Alla cerimonia dei Crunchyroll Anime Awards 2025, tenutasi a Tokyo, la serie ha trionfato come Anime dell’Anno, oltre a ... Si legge su mangaforever.net

Nyaight of the Living Cat | OFFICIAL TRAILER 3