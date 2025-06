Nuovo servizio di messaggistica whatsapp | ecco infoCortona come iscriversi

Scopri il nuovo servizio di messaggistica WhatsApp di infoCortona, pensato per mantenerti sempre aggiornato su eventi, viabilità, protezione civile e notizie di utilità. Grazie a questa innovativa piattaforma, potrai ricevere notifiche tempestive e dialogare con l’assistente AI Dardano per ogni tua esigenza. Un modo semplice e rapido per rimanere connessi con la città e vivere Cortona in modo ancora più smart. Ecco come iscriverti...

Arezzo, 7 giugno 2025 – Possibilità di ricevere notifiche su eventi, viabilità, protezione civile e notizie di utilità. Possibilità di chattare con l’assistente AI Dardano Il Comune di Cortona ha aperto un nuovo servizio di messaggistica dedicato alla cittadinanza, a chi lavora o a chi visita Cortona, attraverso l’applicazione WhatsApp. Il servizio, denominato InfoCortona, è gratuito. È possibile ricevere informazioni su eventi e opportunità, oltre a questo possono essere diffusi avvisi di protezione civile (allerte meteo critiche), importanti variazioni alla circolazione, note relative ai servizi scolastici e comunque ogni notizia che sia opportuno venga messa a conoscenza della popolazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuovo servizio di messaggistica whatsapp: ecco infoCortona, come iscriversi

In questa notizia si parla di: Servizio Messaggistica Whatsapp Infocortona

WhatsApp è il servizio di messaggistica che comunica di più con le forze dell'ordine: lo rivela l'FBI - WhatsApp: informazioni quasi in real-time ... La novità sta nella profondità di dettaglio del documento, che per ciascun servizio di messaggistica indica quali e quante informazioni possono ... hwupgrade.it scrive

WhatsApp down: oggi l’app di messaggistica non funziona - Il famoso servizio di messaggistica istantanea si è bloccato, lasciando gli utenti nel dubbio sul fatto che si tratti di un problema loro o della piattaforma WhatsApp è down, il famoso servizio ... Lo riporta affaritaliani.it

Whatsapp Down: l'app di messaggistica fuori uso su moltissimi dispositivi - Whatsapp è fuori servizio ... di registrare quali app e servizi online sono fuori uso. A molti utenti che tentavano di collegarsi con il servizio di messaggistica è infatti comparso il testo ... Come scrive msn.com