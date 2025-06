Nuovo rogo negli orti urbani di Librino Valenti | Situazione anomala invito i cittadini a denunciare

Un nuovo rogo agli orti urbani di Librino Valenti solleva preoccupazioni e richiede attenzione immediata. La situazione, ancora anomala, ha causato ingenti danni e mette in evidenza la necessità di vigilanza da parte della comunità e delle autorità . Invito tutti i cittadini a denunciare eventuali comportamenti sospetti: la sicurezza e la tutela del nostro patrimonio verde dipendono da noi. Solo uniti possiamo prevenire ulteriori tragedie e proteggere questi spazi vitali.

Un vasto incendio ha arrecato nuovi danni agli orti urbani di Librino, arginati solo grazie all'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale etneo. "Ci attiveremo per verificare i danni subiti dagli assegnatari degli orti - spiega a CataniaToday Francesco Valenti, presidente del VI.

In questa notizia si parla di: Orti Urbani Librino Valenti

