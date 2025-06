Nuovo furto al Non ti Pago | magro il bottino ladro in fuga

Una volta ancora, il ristorante “Non ti Pago” si trova nel mirino dei ladri, che questa notte hanno tentato di depredare il locale tra Torrione Alto e Picarielli. Con un furto rapido e senza scrupoli, l’autore si è impossessato di poche centinaia di euro, lasciando dietro di sé solo un segnale di vulnerabilità. Una scena che, purtroppo, si ripete troppo spesso, sollevando interrogativi sulla sicurezza e la tranquillità della nostra comunità.

Ancora un furto ai danni del noto ristorante "Non ti Pago", situato in via Eduardo de Filippo, tra i quartieri di Torrione Alto e Picarielli. Intorno alle 5 di questa mattina, un uomo si è introdotto all'interno del locale rubando poche centinaia di euro che erano contenute nel registratore di cassa.

In questa notizia si parla di: Furto Pago Magro Bottino

