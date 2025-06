Nuovo ds Juve corsa a due per prendere il posto di Giuntoli? Loro sono i più chiacchierati | cosa filtra sulla scelta di Comolli e Chiellini

La Juventus si prepara a una svolta strategica nella sua direzione sportiva, con una corsa a due tra i nomi più chiacchierati del calcio. Mentre l’attenzione mediatica si concentra su Massara e Salihamidzic, si svelano anche le ultime indiscrezioni su Comolli e Chiellini, protagonisti di un intrigante intreccio di voci e rumors. Quale sarà la scelta definitiva? La decisione finale potrebbe cambiare le sorti della nuova era bianconera.

Nuovo ds Juve, corsa a due per prendere il posto di Giuntoli? Tutti gli aggiornamenti sull’importante figura della dirigenza bianconera. La Juve è al lavoro per completare la dirigenza con il ruolo del direttore sportivo dopo l’addio di Giuntoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Tuttosport, i nomi più chiacchierati per prendere questo ruolo sarebbero quelli di Massara e di Salihamidzic. La scelta sarà nelle mani di Chiellini e del nuovo dg bianconero Comolli. Oltre a questo ci sarà l’ingresso di Bezhani come capo degli osservatori, una figura voluta fortemente dall’ex presidente del Tolosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nuovo ds Juve, corsa a due per prendere il posto di Giuntoli? Loro sono i più chiacchierati: cosa filtra sulla scelta di Comolli e Chiellini

