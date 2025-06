Nuovo DS Juve Balzarini svela | A breve i bianconeri avranno un nuovo uomo mercato Pare che il suo profilo stia scalando velocemente delle posizioni

Il toto-DS in casa Juventus sta per concludersi: secondo Balzarini, il nome caldo è Ricky Massara, ex uomo mercato del Milan. La sua candidatura si fa sempre più concreta, segnando un passo decisivo verso la scelta definitiva. Con questa accelerata, i bianconeri sembrano vicini a svelare il loro nuovo volto nel ruolo cruciale di direttore sportivo. L’attesa sta per finire: il club annuncerà presto il nuovo uomo mercato, e il futuro Juve si fa più chiaro.

Nuovo DS Juve, Gianni Balzarini ha fatto questo nome per quel ruolo dietro la scrivania. Le sue dichiarazioni mettono quasi fine alla telenovela. Il giornalista di Mediaset Gianni Balzarini ha parlato così del tema nuovo DS Juve, affermando come ci sia un nome che stia balenando nella testa dei vertici societari bianconeri: parliamo dell’ex uomo mercato del Milan, Ricky Massara. Ecco le parole appartenenti al video pubblicato sul proprio canale You Tube. PAROLE – «Attenzione, la Juve non può contare ancora su un direttore sportivo. Come si fa a non avere ancora un direttore sportivo? Pare che Massara stia scalando velocemente delle posizioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nuovo DS Juve, Balzarini svela: «A breve i bianconeri avranno un nuovo uomo mercato. Pare che il suo profilo stia scalando velocemente delle posizioni»

In questa notizia si parla di: Juve Balzarini Stia Svela

Conte Juve, Balzarini calma le acque: «Ancora nessun contatto tra le parti. Lui aspetta questo momento per…». Come stanno le cose - Gianni Balzarini chiarisce la situazione riguardo all'ormai noto accostamento di Antonio Conte alla panchina della Juventus.

Balzarini: “Presto la Juve avrà un direttore sportivo. Sta scalando posizioni…” - Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha parlato della possibilità che Frederic Massara possa approdare alla Juventus come direttore sportivo: "Attenzione, la Juve non ha ancora ... tuttojuve.com scrive

Juve, Balzarini: 'Harder il nome nuovo dell'attacco, per l'esterno piace Dodò' - Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riferite da Gianni Balzarini su Youtube, la Juventus avrebbe messo nel mirino Conrad Harder, attaccante poliedrico dello Sporting Lisbona e Dodò, ... Lo riporta it.blastingnews.com

Nuovo allenatore Juve, Balzarini svela: «Nella testa di Elkann c’è questo nome!» - Nuovo allenatore Juve, Gianni Balzarini ha fatto questo nome per la panchina bianconera della prossima stagione. Le sue dichiarazioni Il giornalista di Mediaset Gianni Balzarini ha parlato così del te ... Secondo juventusnews24.com