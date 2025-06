Nuovi raid in Ucraina Trump | Hanno dato motivo a Mosca Zelensky | Putin assassino di bimbi

Le cronache di guerra si intensificano: nuovi raid russi colpiscono Kharkiv, con attacchi che fanno tremare anche la seconda città più grande dell'Ucraina. Mentre le tensioni internazionali si accendono, tra accuse e controaccuse, il conflitto si fa sempre più complesso e devastante. In un contesto così delicato, è fondamentale rimanere informati e comprendere le implicazioni di ogni mossa. Perché ogni azione nel conflitto ha conseguenze che risuonano ben oltre i confini.

Nuovo attacco russo alla città di Kharkiv. Il sindaco Ihor Terekhov ha annunciato che la Russia ha lanciato missili Kab. La seconda città più grande dell'Ucraina è stata già attaccata durante la notte scorsa con 48 droni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nuovi raid in Ucraina. Trump: "Hanno dato motivo a Mosca". Zelensky: "Putin assassino di bimbi"

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Ucraina Raid Trump Dato

Ucraina, nuovi raid russi nella notte. “Proposte di tregua ignorate” - In un contesto di crescente tensione, gli Stati Uniti chiedono un cessate il fuoco immediato, mentre il presidente ucraino Zelensky invita Putin a un incontro in Turchia.

Quanto è lontano il Vaticano soltanto un mese dopo... Nuovi raid in Ucraina. #Trump: "Hanno dato motivo a Mosca". #Zelensky: "#Putin assassino di bimbi" https://ilgiornale.it/news/guerra/russia-bombarda-kharkiv-e-kherson-trump-hanno-dato-motivo-2491161 Partecipa alla discussione

La Russia ha colpito questa notte, con una serie di raid “senza precedenti”, #Kharkiv e #Kherson provocando almeno 5 vittime e 17 feriti in quello che è stato definito dal sindaco di Kharkiv, Terekhov, “l'attacco più potente" alla sua città, dall'inizio della guerr Partecipa alla discussione

Trump: "Raid in Ucraina? Hanno dato motivo a Mosca". Zelensky: "Putin assassino di bimbi" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Segnala msn.com

Raid russi a Kharkiv e Kherson, almeno 5 morti. Trump: “Gli attacchi di Kiev hanno dato a Putin una scusa per bombardare a tappeto” – Diretta - Questa mattina un aereo da caccia russo Su-35 è stato abbattuto nel settore di Kursk del fronte. Lo ha riferito su Telegram l’Aeronautica militare ucraina. Lo riporta Ukrinform. Donald Trump ha detto ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Guerra Ucraina, attacchi «senza precedenti» su Kharkiv e Kherson: 5 morti. Trump: «Kiev ha dato a Putin ragione per colpire» - Guerra Ucraina, la diretta della giornata. Una persona è stata uccisa e molte altre ferite in seguito ad attacchi russi senza precedenti su Kharkiv. Lo ha denunciato il sindaco Igor ... Come scrive ilgazzettino.it

La guerra in Ucraina non si ferma. Kharkiv subisce l’attacco più violento dall’inizio della guerra