Nuovi disordini al carcere di Avellino | detenuto ferito agenti in ospedale

Una crescente inquietudine scuote il carcere di Avellino, dove ancora una volta si sono verificati episodi di violenza. Nel pomeriggio di ieri, un detenuto del reparto transito ha subito un’aggressione brutale da parte di altri reclusi, con ferite gravi e agenti intervenuti tempestivamente. La situazione preoccupa le autorità e mette in evidenza le criticità del sistema penitenziario, richiedendo interventi immediati per garantire sicurezza e rispetto dei diritti di tutti i coinvolti.

Tempo di lettura: 2 minuti Ancora tensione all'interno della Casa Circondariale di Avellino. Nel pomeriggio di ieri, un nuovo episodio di violenza ha coinvolto alcuni detenuti del reparto transito, dove un uomo appartenente al circuito comuni è stato brutalmente aggredito da altri reclusi della stessa sezione. L'allarme è stato lanciato dalla Segreteria UILPA Polizia Penitenziaria di Avellino. Il detenuto, riportando ferite significative, è stato trasferito d'urgenza all'Ospedale "Moscati" del capoluogo irpino. Solo il pronto intervento della Polizia Penitenziaria ha evitato conseguenze peggiori, contenendo una situazione che avrebbe potuto degenerare.

